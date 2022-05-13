Daha önce iki kez gözaltına alınmıştı; "Rambo Okan" üçüncü denemesinde Boğaz'daki Trabzonspor bayrağını kesti

"Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını kesti. Güler, daha önceki iki denemesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Trabzonspor bayrağını daha önce iki kez kesmeye çalıştığı için gözaltına alınan "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, dün gece üçüncü kez köprüye çıkarak bayrağı kesti.

Gece saatlerinde köprüye çıkan Okan Güler'in Trabzonspor bayrağını kestiği anlarda çektiği video sosyal medyada da paylaşıldı.