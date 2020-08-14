Kot pantolon giyen kadınlara "cehennemlik" diyen İhsan Şenocak, İstanbul Sözleşmesini hedef aldı: Ahlaksızlık

Kot pantolon giyen kadınların "cehennemlik" olduğunu, genç kaynananın "şehvet uyandırdığını" söyleyen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak bu kez de İstanbul Sözleşmesini hedef aldı. Sözleşme için "Ahlaksızlık" ifadesini kullanan Şenocak'ın sözleri tepkilere neden oldu.

Youtube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda boşanmaların nedeninin İstanbul Sözleşmesi olduğunu savunan Şenocak, Sözleşmenin cinsel şiddet eylemlerini önlemeyi öngören 36. maddesini okuyarak, “Toplu halde fuhuş yapılabilir, zina yapılabilir; ama rızasız olursa o zaman problem” dedi.

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