T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kot pantolon giyen kadınlara "cehennemlik" diyen İhsan Şenocak, İstanbul Sözleşmesini hedef aldı: Ahlaksızlık

Şenocak, Sözleşmenin cinsel şiddet eylemlerini önlemeyi öngören 36. maddesini okudu

14 Ağustos 2020 08:35

Kot pantolon giyen kadınların "cehennemlik" olduğunu, genç kaynananın "şehvet uyandırdığını" söyleyen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak bu kez de İstanbul Sözleşmesini hedef aldı. Sözleşme için "Ahlaksızlık" ifadesini kullanan Şenocak'ın sözleri tepkilere neden oldu. 

Youtube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda boşanmaların nedeninin İstanbul Sözleşmesi olduğunu savunan  Şenocak, Sözleşmenin cinsel şiddet eylemlerini önlemeyi öngören 36. maddesini okuyarak, “Toplu halde fuhuş yapılabilir, zina yapılabilir; ama rızasız olursa o zaman problem” dedi.

TIKLAYIN - Hoca camide vaaz etti: Kızlar pantolon giymesin, kaş aldırmasın, üniversiteye gitmesin!

TIKLAYIN - İhsan Şenocak: Damat genç, kayınvalidesi de genç ise vücudunda uyanma olabilir, ellerini öpmemeleri daha uygundur

Söz konusu madde ne diyor?

“Madde 36 – Irza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri

1 -Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:

a -başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak,
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek;

b -bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek;

c -Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere
girmesine neden olmak.

2- Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlendirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucunda
gönüllü olarak verilmelidir.

3 -Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski
veya mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı gerçekleştirilmiş eylemler için de
geçerli olmasının temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.”

 

ETİKETLER

istanbul sözleşmesiİhsan Şenocakmadde 36tartışmakadına şiddettoplu halde fuhuş

Diğer Videolar

Harabe evin önünde 17 yıldır her gün gözyaşı döküyor

Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı

Anne oyaladı, çocuğu çaldı

Esra Erol: Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'le mücadelede 'Hekimoğlu ve Mucize Doktor'lu yeni kamu spotları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin...

Çocuğunun komşusundan olduğuna canlı yayında sevinmişti; kocasını da yanına alıp...

Asıl enflasyon oranı yüzde 36 diyen ABD'li ekonomist Hanke: Yabancı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24