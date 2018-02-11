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İhsan Şenocak: Damat genç, kayınvalidesi de genç ise vücudunda uyanma olabilir, ellerini öpmemeleri daha uygundur

11 Şubat 2018 15:44

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak, bir sohbeti esnasında genç kayınvalidenin elini öpen damadın vücudunda uyanma olursa hanımı ona haram olur, bu yüzden kayınvalidesi genç kendisi de genç ise ellerini öpmemelerinin daha uygun oldugunu söyledi. İşte Şenocak'ın tepki çeken sözleri: "Bir damat'ın kayınvalidesi ona ebediyen haramdır, fakat kayınvalidesinin elini öperken eğer ona karşı şehveti olursa, ona karşı kalbinde bir meyil olursa veya genç ise vücudunda bir uyanma hâli olursa eşi/hanımı ona ebediyen haram olur. Eğer kayınvalideleri genç, kendileri de genç ise ellerini öpmemeleri daha uygundur"

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