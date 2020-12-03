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Cüneyt Özdemir, Yıldız Tilbe'nin 'Bill Gates' ile ilgili sözlerini yorumladı; Tilbe'den cevap geldi

"Benimle konuşmayı çok istiyor görünümündesiniz, hayır ve asla"

03 Aralık 2020 17:22

T24 Haber Merkezi

Müzisyen Yıldız Tilbe, Youtube kanalında Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates ile ilgili Yıldız Tilbe'nin tweet'ini yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir'e Twitter'dan yanıt verdi.

Tilbe, Özdemir'in paylaşımına yazdığı tweet'inde "Benimle konuşmayı çok istiyor görünümündesiniz, hayır ve asla" dedi. 

Tilbe'nin tweet'ini yorumlayan Cüneyt Özdemir videoda şunları söyledi;

"Öyle bir pandemi yaşıyoruz ki, Yıldız Tilbe Bill Gates'e karşı. İnsanların beynini bulandırınca bu noktaya geliyor herkes."

Daha sonra Özdemir'in de Tilbe'ye yanıt vermesiyle ikili arasında şu diyalog yaşandı; 

Tilbe ilgili tweet'inde şunları yazdı;

"Hepimiz aynı durumdayız, dünyada bir sürü insan huzursuz, en azından moralimizi bozmayalım, aklın yolu birdir , birçok ülke yaptırımları kaldırdı, sakin olalım, endişe iyi bir şey değil insan için, gün doğmadan neler doğar , belki Bill Gates geberir ne biliyim Allah bilir"

 

Roger Stone, Bill Gates'in insanlara mikroçip takmak için Koronavirüs'ü yarattığını iddia etmişti

ABD'li siyasi danışman ve yazar Roger Stone, nisan ayında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takmak için Koronavirüs'ü yarattığını iddia etmişti. 

The Answer isimli radyo programında Joe Piscopo'ya konuşan Stone, "Bill Gates’in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Bazı arkadaşlarım bu iddiaların gerçek olmadığını söylerken diğerleri de çok mantıklı buluyor. Gates ve diğer küreselçiler bu aşıları ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi" demişti. 

Uzun bir süreden beri küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Gates’i eleştiren Stone, "Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak" diye konuşmuştu. 

TIKLAYINIZ - Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüs'ü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı

 

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