Cüneyt Özdemir, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine yaptığı teklifi anlattı: İyi ki gitmemişim dedim

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada aranan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, geçen yıl kendisini aradığını, haber kanalı projesinden bahsettiğini ve teklifte bulunduğunu söyledi.

Youtube kanalında Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dile getirdiği iddiaları yorumlayan Özdemir, Korkmaz ile daha önce yaptığı bir telefon görüşmesini anlattı. Özdemir, Korkmaz'ın 2020'de kendisini arayarak bir haber kanalı kurmak istediğini ve Bodrum'da görüşme teklif ettiğini söyledi.

Daha sonra arkadaşlarının uyarısı üzerine görüşme teklifini reddettiğini söyleyen Özdemir, arkadaşlarının "Aynı kareye bile girme" uyarısı yaptığını söyledi.

Özdemir, Korkmaz'ın o dönemde aranmadığını ve bakanlarla fotoğraflar çektiğini hatırlatarak "Kim arkadaşlık yapmış-yapmamış bana düşmez ama kendi adıma iyi ki gitmemişim dedim" diye konuştu.

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