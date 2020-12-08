Cüneyt Özdemir: Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı geçtim; CHP'nin bile Cumhurbaşkanı adayı olmaz, olamaz

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi?" yanıtını yorumladı. Özdemir, "Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı geçtim; CHP'nin bile Cumhurbaşkanı adayı olmaz, olamaz" dedi.

Özdemir şunları söyledi;

"Bana sorarsanız 'Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet İttifakı'nın geçtim, CHP'nin bile Cumhurbaşkanı adayı olur mu?' diye, olmaz, olamaz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını vermişti.

TIKLAYINIZ - Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?