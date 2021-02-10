Cüneyt Özdemir: Hem başarılı öğrencilere dünyayı dar edip hem uzaya gitmeyi düşünüyorsanız o iş biraz zor...

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Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceği' açıklamasını değerlendirdi. Özdemir Twitter hesabından söz konusu yayından kesit paylaşarak "Hem başarılı öğrencilere dünyayı dar edip, saldırılara karşı korumayıp, hayallerini ezip geçip, hem de uzaya gitmeyi düşünüyorsanız o iş biraz zor işte!" diye yazdı.

"Bu mesele biraz da Türkiye'deki bilimle, demokrasiyle, insan haklarıyla beraber yürüyecek bir çalışma olmalı" diyen Özdemir şöyle konuştu;

"Bu mesele biraz da Türkiye'deki bilimle, demokrasiyle, insan haklarıyla beraber yürüyecek bir çalışma olmalı. Yani sadece 'ben bir uzay çalışması yapacağım, hedefleri koydum, parası neyse onu vereceğim' dediğiniz zaman ne yazık ki yapamıyorsun. Bunun için de ilk başta iyi okullar kurmalı, eğitim sistemini kurmalı geliştirmeli ve o eğitim sistemine adil ve liyakata göre insanlar sokabilmelisiniz. Ve o insanları ülkeniz için çalışacak bir eko sistemin içinde tutabilmelisiniz."

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan, Türkiye'de önemli dereceler veya başarılara ulaşmış öğrencilerin yayınladığı ve "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" dediği videoyu da yorumlayan Özdemir şunları söyledi;

"Uzay programı bize uzaydan inmeyecek, buradaki çocukları kaçırmayarak olacak"

"Bir yandan biz hani 'Boğaziçi'ndeki öğrencilere çok hoyrat davranalım, düşmana vurur gibi vuralım...' Uzay programı bize uzaydan inmeyecek, buradaki çocukları kaçırmayarak olacak. Üniversitelerimizi güçlü tutacağız."