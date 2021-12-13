Cüneyt Özdemir dolar kuru yerine 'tuvalet kağıdı' kuru yayınladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, hayat pahalılığını ve ekonominin gidişatını ilginç bir yolla eleştirdi. Youtube kanalında canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, dolar kurunun önüne geçilemeyen yükselişi sonrası programda 'tuvalet kağıdı kuru' yayınladı.

Doların haftanın ilk gününde 14.75, euro 16.65'i gördü. Özdemir de bu durumu sıra dışı bir şekilde eleştirerek 'tuvalet kağıdı kuru' yayınlamaya başladı. Programda fiyatların atışını ise Özdemir "Acaba tuvalet kağıdına mı yatırım yapsak?" esprisiyle eleştirdi.

Eskiden buraya dolar yazardık"

Son fiyatları Özdemir şöyle açıkladı:

"32'li tuvalet kağıdı 131 lira 50 kuruş. 16'lı tuvalet kağıdı 87 lira 50 kuruş. 9'lu tuvalet kağıdı 32 lira 90 kuruş. 4'lü tuvalet kağıdı 11 lira 96 kuruş. Eskiden buraya dolar yazardık. Artık onları yazmaya gerek yok. Değiştikçe de güncelleyin. tuvalet kağıdı fiyatlarına bakalım. Türkiye ekonomisinin ne duruma geldiğini görmek için. Yakında bunlar da yasaklanır. Görürsünüz, yakında ekonomiyi konuşmak yasaklanırsa hiç şaşırmayın. Mesele geçinmek değil tuvalet kağıdını alabilmek."

"Yabancı bir arkadaşıma nasıl anlatayım kardeşim?"

"Acaba tuvalet kağıdına mı yatırım yapsak? Bir işe girelim yani. Al para sayma makinasını al. Napıyoruz tuvalet kağıdına giriyoruz. İzahı olmayan durumların mizahı olur diye yazmışlar. Benim fotoğrafımı koymuşlar. Tam da demek istediğimiz bu. Ben şimdi bu durumu yabancı bir arkadaşıma nasıl anlatayım kardeşim? 'Tuvalet kağıdını sizin kur belirliyor', 'Nasıl yani?', 'Değişiyor yani, akşama kadar değişebilir'."