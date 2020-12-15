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Cüneyt Özdemir'den 'sansür' tepkilerine 'belediyeye giren keçi' benzetmeli yanıt: Şu kadar akıl yok

Özdemir'in attığı tweetin ardından, Blu TV kullanıcıları diziye ulaşamamıştı

15 Aralık 2020 14:49

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Blu Tv'de yayınlanan 'Çıplak' dizisine yönelik RTÜK sansürünün ardından diziyi  kendisinin hedef gösterdiğini söyleyenlere tepki gösterdi.

Bugün Nevşehir Belediyesi'ne giren koyun ve keçilerin videosunu gösteren Özdemir, "Orantısız, ucu kamış bir tepkiler dünyası Twitter dediğimiz yer. Sürü halinde. Şu keçi ile koçtaki akıl ne yazık ki sosyal medyadaki pek çok adamda yok" dedi. 

Ne olmuştu?

Cüneyt Özdemir, dizinin fragmanını paylaşmış ve videonun devamında diziyi çok beğendiğini belirtmişti. Özdemir, dizinin cesur sahnelerinden de bahsetmiş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e gönderme yaparak, "Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir'in paylaşımının ardından, platform kataloğunda diziye ulaşamayan BluTV kullanıcıları, tepki göstermiş ve Özdemir'in diziyi hedef gösterdiğini savunmuştu. 

Özdemir, ise  'diziyi hedef gösterdiği' öne sürülen paylaşımını bir süre sonra silmişti. 

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