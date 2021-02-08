Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Bana tuhaf gelmedi; bir yandan 5 kuruşun yok bir yandan iPhone 6 alıyorsun

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yayında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kendisine “Bizi mahvettiniz” diyen çiftçiye verdiği "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını değerlendirdi. Özdemir Ünal'ın yanıtı için "Bana tuhaf gelmedi; bir yandan 5 kuruşun yok bir yandan iPhone 6 alıyorsun" dedi.

"Diyaloğu duyunca 'Mahir Ünal haklı' dedim" diyen Özdemir bu sözlerini şöyle açıkladı;

"Mesela şimdi yeni iPhone 12 geldi. iPhone 12 pahalı bir şey. Ben bunu normal şartlarda almam bana bunu zaten Apple yolladı 'deneyimler misiniz' diye. Ama Youtube'da çekim yapıyorum, görüntüsü iyi anlamında alırdım ama şimdi bakıyorum yeni telefon çıkıyor herkes harıl harıl yeni telefon alıyor. Kimse 'dur biraz bekleyelim' demiyor. Herkes akıllı telefon alıyor ama çok akıllıca bir hareket değil bu kadar pahalı telefonları sürekli yenilemek. Ben Mahir Bey'in dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım. Bir insan 'Ben mahvoldum, öldüm' diyorsa abi sende iPhone 6 kullanma yani. Ne yapacaksın. Ya da onu deme. 'Durumlar pek iyi değil' de. Tüketim toplumu insanı böyle bir yere doğru itiyor. Bir yandan 5 kuruş paran yok cebinde bir yandan da iPhone 6 alıyorsun."

Mahir Ünal'ı en çok eleştiren insanlardan biri olduğunu söyleyen Özdemir, "Bana tuhaf gelmedi. Bir gözlemini paylaşmış. Belki de bana tuhaf gelmedi" dedi.

TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etmiş ve şöyle konuşmuştu;

"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."

TIKLAYINIZ - AKP'li Mahir Ünal “Bizi mahvettiniz” diyen çiftçiye verdiği yanıtı anlattı: Dedim ki 'cebindeki telefonu kaça aldın?'