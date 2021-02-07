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AKP'li Mahir Ünal “Bizi mahvettiniz” diyen çiftçiye verdiği yanıtı anlattı: Dedim ki 'cebindeki telefonu kaça aldın?'

"İnternet paketi de var mı?' dedim, 'Var' dedi"

07 Şubat 2021 16:30

TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.  Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etti. Ünal şöyle konuştu;

"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."

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