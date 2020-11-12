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Cüneyt Özdemir'den 'kamuya açık alanlarda sigara yasağı' yorumu: Siyaseten yürek yemek gibi bir şey...

"Türkiye'de son zamanlarda alınan en ciddi siyasi karar"

12 Kasım 2020 13:48

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki yayınında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin tamamında Koronavirüs'le mücadele kapsamında sigara içmeyi yasaklamasını yorumladı. Özdemir, "Siyaseten yürek yemek gibi bir şey, sen orada 'Ekonomi Bakanı'nı alıyorsun insanlar bir şey demez ama 'sokakta sigara içemeyeceksin' dersen, bir şey diyecek çok adam çıkar" dedi. 

"Sigara içen alışkanlıktan değil, bağımlılıktan içiyor" diyen Özdemir, "Norveç'te, Danimarka'da bu yasak işler ama Türkiye'de son zamanlarda alınan en ciddi siyasi karar"  yorumunu yaptı. 

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin tamamında Koronavirüs'le mücadele kapsamında sigara içmeyi yasakladı. Uzmanlar, sigara kullanılan ortamlarda virüsün daha kolay yayıldığını belirtirken, sigara kullanan kişilerin maskelerini uygun bir biçimde takmadıklarından ötürü, ya virüsü kaptıklarını ya da bulaştırabildiklerini söylüyor.

TIKLAYINIZ - 81 ilde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı, peki uzmanlar ne diyor?

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