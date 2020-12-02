T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cüneyt Özdemir: Bizdeki otoyollar Amerika'yla karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi

Özdemir, Türkiye'deki otoyolları ABD, İsveç, İsviçre'deki otoyollarla kıyasladı

02 Aralık 2020 16:38

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında Türkiye'deki otoyolları ABD, İsveç, İsviçre'deki otoyollarla kıyaslayarak ''Biliyorsunuz yıllarca ABD'de yaşadım. Korona döneminde Türkiye'de biraz karayollarını kullanma imkanı buldum. İster Ak Parti'de ol, ister CHP'de, ister HDP'de ister İyi Parti'de. Şunu söyleyebilirim ki, inanın bizdeki otoyollar Amerika'yla İsveç'le hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi'' ifadelerini kullandı.

Özdemir "Şurası kesin ki Avrupa ve ABD'de olmayan bir karayolu sistemi yapılmış Türkiye'de. Umarım daha çok insanımız kullanır" dedi. 

Özdemir şöyle konuştu; 

"Türkiye'ye geldiğimde genelde havayollarını tercih ediyordum. Korona döneminde Türkiye'de biraz karayollarını kullanma imkanı buldum. İster Ak Parti'de ol, ister CHP'de, ister HDP'de ister İyi Parti'de. Şunu söyleyebilirim ki, inanın bizdeki otoyollar Amerika'yla İsveç'le hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi. Tartışabiliriz. Ödemeler nasıl kısmına girmiyorum ama Şurası kesin ki Avrupa ve ABD'de olmayan bir karayolu sistemi yapılmış Türkiye'de. Umarım daha çok insanımız kullanır. 

Cüneyt Özdemir 29 Kasım tarihinde Twitter hesabından "#başımabirşeygelmeyecekse İstanbul-İzmir otoyolunu ilk kez kullanıyorum ve çok beğendim. (Bütün otoyollardaki problem burada da var. Pahalı geliyor ve bomboş. Oysa geçilmese de çatır çatır parasını ödüyoruz. Buna bir çare bulmak lazım artık.)" diye yazmıştı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü de Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak "Sayın @cuneytozdemir İstanbul-İzmir otoyolu akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük. Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir. Otoyolun doluluk oranının da gözlemlediğiniz gibi olmadığı aşikâr." yanıtını vermişti. 

ETİKETLER

cüneyt özdemirözdemirkarayollarıyokotoyolisiçre

Diğer Videolar

İstanbul’da bir kişi kar altında denize girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2021

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'dinozor istilası' paylaşımına esprili yanıt: Konum gönderin

Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına 'Mesut Özil' göndermesi: "Umarım yine aynısını yapmazsınız"

İstismara uğrayan Z.Ç'nin ablasından, Osman Çur'un tahliyesine tepki: Adalet bizi yanılttı

AKP'li il başkanı 'Rabia' selamını unutunca Erdoğan gösterdi; yine olmayınca...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınamadı, 'Olay Ankara'da mı oldu'...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük...

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı ...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması...

İçişleri Bakanı Soylu'nun Koronavirüs tedavisi gören annesi yoğun bakıma alındı...

Bahçeli'nin Başdanışmanı: İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınamadı, 'Olay Ankara'da mı oldu'...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24