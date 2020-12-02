Cüneyt Özdemir: Bizdeki otoyollar Amerika'yla karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında Türkiye'deki otoyolları ABD, İsveç, İsviçre'deki otoyollarla kıyaslayarak ''Biliyorsunuz yıllarca ABD'de yaşadım. Korona döneminde Türkiye'de biraz karayollarını kullanma imkanı buldum. İster Ak Parti'de ol, ister CHP'de, ister HDP'de ister İyi Parti'de. Şunu söyleyebilirim ki, inanın bizdeki otoyollar Amerika'yla İsveç'le hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi'' ifadelerini kullandı.

Özdemir "Şurası kesin ki Avrupa ve ABD'de olmayan bir karayolu sistemi yapılmış Türkiye'de. Umarım daha çok insanımız kullanır" dedi.

Özdemir şöyle konuştu;

"Türkiye'ye geldiğimde genelde havayollarını tercih ediyordum. Korona döneminde Türkiye'de biraz karayollarını kullanma imkanı buldum. İster Ak Parti'de ol, ister CHP'de, ister HDP'de ister İyi Parti'de. Şunu söyleyebilirim ki, inanın bizdeki otoyollar Amerika'yla İsveç'le hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi. Tartışabiliriz. Ödemeler nasıl kısmına girmiyorum ama Şurası kesin ki Avrupa ve ABD'de olmayan bir karayolu sistemi yapılmış Türkiye'de. Umarım daha çok insanımız kullanır.

Cüneyt Özdemir 29 Kasım tarihinde Twitter hesabından "#başımabirşeygelmeyecekse İstanbul-İzmir otoyolunu ilk kez kullanıyorum ve çok beğendim. (Bütün otoyollardaki problem burada da var. Pahalı geliyor ve bomboş. Oysa geçilmese de çatır çatır parasını ödüyoruz. Buna bir çare bulmak lazım artık.)" diye yazmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü de Özdemir'in paylaşımını alıntılayarak "Sayın @cuneytozdemir İstanbul-İzmir otoyolu akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük. Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir. Otoyolun doluluk oranının da gözlemlediğiniz gibi olmadığı aşikâr." yanıtını vermişti.