Cüneyt Özdemir, Akit'in "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlıklı haberini yorumladı: Nerede o İslamiyet'in naif yönü?

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yayında geçtiğimiz gün Yeni Akit gazetesinin birinci sayfasında yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tepki gösterdiği "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlıklı haberi yorumladı. Özdemir "İnsan İslami bir görüşü düşünebilir, öyle bir hayat tarzı yaşamak isteyebilir ama bu kadar hoyratlığı beraberinde getiriyor mu, hani nerede İslamiyet'in o naif yönü? diye sordu.

Özdemir şöyle konuştu;

"Bu başlığı atanlar gurur mu duyuyorlar? İnsan İslami bir görüşü düşünebilir, öyle bir hayat tarzı yaşamak isteyebilir ama bu kadar hoyratlığı beraberinde getiriyor mu, hani nerede İslamiyet'in o naif yönü? Milyonlarca insanın oy erdiği bir insana böyle bir hakarette bulunduğunuz zaman başınız göğe mi eriyor, daha mı çok AKİT satıyorlar acaba?"

"Gazetecilik zaten yok da vay haline insanlığının bu insanların. Burada Ekrem İmamoğlu'na oy ermiş milyonlarca insana da hakaret ediyorsunuz. Bir ülkeye asıl ihanet budur."

İmamoğlu geçtiğimiz gün Akit TV muhabirine yanıt verirken Yeni Akit gazetesinin birinci sayfasında yer alan bir habere tepki göstermişti. İmamoğlu'nun tepki gösterdiği haber "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlığıyla servis edilmiş ve haberin içeriğinde İBB'nin sokak hayvanlarına ilişkin yürüttüğü kampanyaya yönelik iddialara yer verilmişti.

İmamoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisine sorular soran Akit TV muhabirine yanıt verirken Yeni Akit gazetesinin birinci sayfasında yer alan bu haberi hatırlatarak tepki göstermişti. İmamoğlu, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" demişti.

TIKLAYINIZ - İmamoğlu'nun Akit muhabirine yanıt verdiği anlar: "Temsil ettiğiniz kurum gazete kimliğini taşımıyor"