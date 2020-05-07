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Cüneyt Arkın, Yeşilçam ile yeni dönemdeki şiddet içerikli projeleri kıyasladı: Böyle sinema olmaz…!

07 Mayıs 2020 11:44

Türk sinemasının efsane aktörlerinden Cüneyt Arkın, günümüzde yayınlanan şiddet içerikli dizi ve film projelerini eleştirdi.

Türk sinemasının duayen aktörü Cüneyt Arkın, Yeşilçam filmleriyle yeni dönemde yayınlanan projeleri kıyaslayarak sitem etti. Sarıyer Gazetesi’nden Rukiye Ay'a konuşan Arkın, “Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı. Bir dizide adam iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı! Böyle sinema olmaz…” ifadesini kullandı.

250 film çektim

82 yıllık ömrüne 250 film sığdırdığını belirten Cüneyt Arkın, seyircilerin ekran karşısından kendisini en çok, Türkan Şoray ve Fatma Girik’le yakıştırdığını belirtti.

 

 

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