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Cüneyt Arkın: Yatacak yeri yok gençlerin; saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

"Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım; kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş"

20 Eylül 2021 14:38

'Efsaneler' belgeselinin galasında konuşan Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Cüneyt Arkın, yüz yüze eğitimin de başlamasıyla öğrencilerin barınma sorununa değinerek "Yatacak yeri yok bu gençlerin; saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?" dedi. 

Arkın şunları söyledi; 

'"Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye getirmemiz, refaha kavuşturmamız lazım. Burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz, iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa. Üniversiteye geliyor, yurt meselesi, yatacağı yer yok çocuğun. Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak zor mu? Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?'" 

 

 

yeşilçamcüneyt arkınoyuncu

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