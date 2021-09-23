Cumhuriyet yazarı Kırıkkanat’tan tartışılan iddia: Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında elimde çok can yakıcı bir dosya var, yandaş basın ortaya çıkaracak!

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Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Yayın Kurulu üyesi Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında kendisinin ve “yandaş basın”ın elinde olduğunu çok kapsamlı bir dosya olduğunu iddia etti. Dosyayı "çok yakıcı bir dosya" olarak tanımlayan Kırıkkanat, “Ne olduğunu söylersem başım derde girer” dedi.

Nokta TV'nin 22 Eylül tarihli yayınında konuşan Kırıkkanat, "Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girer, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana. Ne içerdiğini söylemem. Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum" ifadesini kullandı.