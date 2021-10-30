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Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün katıldığı son baloyu canlandırdılar

30 Ekim 2021 09:44

İzmir'deki özel bir okulun öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’nı, Atatürk'ün ölümünden 8 ay önce Bursa'da katıldığı son balosundan esinlenerek düzenledikleri baloyla kutladı. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki karakterlere bürünüp dönemin ruhunu yansıtmaya çalışan öğretmen ve öğrenciler, vals yapıp zeybek oynadı. Atatürk rolündeki öğretmen ise Ulu Önder'in tarihi konuşmalarından birinden kesitler sundu.

İzmir'deki Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları, Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü, renkli görüntülere sahne olan bir balo ile kutladı. Kıyafetlerinden müziklerine kadar her türlü ayrıntısı o dönemin şartları düşünülerek hazırlanan etkinlikte öğrenciler, adları okunduktan sonra kırmızı halıdan inerek salona girdi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki karakterlere bürünüp dönemin ruhunu yansıtmaya çalışan öğretmen ve öğrenciler, balo boyunca vals yapıp zeybek oynadı. Öğrenciler, sanattan siyasete, bilimden spora kadar Cumhuriyet döneminin mesleğinde ilk olan ünlü karakterlerini canlandırdı. Atatürk rolündeki öğretmeni Cem Öcal ise Ulu Önder'in tarihi konuşmalarından birinden kesitler sundu.

Klasik tören zihniyetinden çıkıp öğrencilere farklı bir deneyim yaşatma amacı taşıdıklarını vurgulayan Özel Piri Reis Okulları Eğitim Koordinatörü ve Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Müdürü Sabrina Ataseven, “Projeye başlarken amacımız çocuklara o dönemi yaşatmaktı. Sadece bilgiyle değil, deneyimle bir kazanım oluşturmak istedik ve ‘Eğer Ulu Önder bizimle bir baloya katılsaydı ne olurdu, kimleri çağırmak isterdi’ diye düşündük. 5. sınıf öğrencilerini, Cumhuriyet’in temel direği olmuş ünlü karakterler ile eşleştirdik ve onlar hakkında detaylı bir araştırma yapmalarını istedik. Öğrencilerimiz, ünlü kişileri canlandırarak baloya katıldı” dedi.

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