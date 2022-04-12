Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza: Yarışmacılar, parkurda yürüyen yayaya çarptı

İzmir'de gerçekleşen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabında, bisiklet yolunda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu. 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında gerçekleşen kazaya karışan sporcu ve vatandaşların taburcu edildiğini açıkladı.

"Tour Of Turkey" olarak bilinen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İzmir etabında şaşırtan bir kaza meydana geldi. Onlarca bisikletlinin İzmir'de start almasının ardından sporcular için organize edilen parkurda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu.

Kazada 5 kişi yaralandı

Bisiklet yolunun ortasından yürüyen ve isminin Şenol olduğu öğrenilen kişiye bir bisikletli çarptı. Olay anında yol kenarında bulunan görevli de kazaya engel olamadı. Ardından gelen üç yarışçının daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sosyal medyaya da yansıdı.

Olayla ilgili bisiklet federasyondan yapılan açıklama şöyle;