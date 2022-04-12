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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza: Yarışmacılar, parkurda yürüyen yayaya çarptı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, kazada yaralanan 5 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı

12 Nisan 2022 11:24

İzmir'de gerçekleşen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabında, bisiklet yolunda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu. 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında gerçekleşen kazaya karışan sporcu ve vatandaşların taburcu edildiğini açıkladı.

"Tour Of Turkey" olarak bilinen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İzmir etabında şaşırtan bir kaza meydana geldi. Onlarca bisikletlinin İzmir'de start almasının ardından sporcular için organize edilen parkurda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu.

Kazada 5 kişi yaralandı

Bisiklet yolunun ortasından yürüyen ve isminin Şenol olduğu öğrenilen kişiye bir bisikletli çarptı. Olay anında yol kenarında bulunan görevli de kazaya engel olamadı. Ardından gelen üç yarışçının daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sosyal medyaya da yansıdı.

Olayla ilgili bisiklet federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 11 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir.


Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir. Olayın meydana gelmesi üzerine doktorumuz ve sağlık ekibimiz, anında gerekli tıbbi müdahaleyi yapmıştır.


Ardından bu kişilerin tedavilerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, görevlilerimiz nezaretinde devam edilmiştir. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilmiş, kazaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni'nin uçakla seyahat etmesinde bir engel bulunmadığı görülmüş ve bundan sonraki tedavi sürecinin kendi ülkesinde devam etmesi planlanmıştır. Söz konusu talihsiz olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz."


Kazaya rağmen uluslararası paydaşların güvenlik konusunda herhangi bir sorun görmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir."
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