Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaparken fenalaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştuğu sırada bir anda fenalaştı.

Oktay'ın fenalaşmasının ardından programa ara verildi. Oktay'ın rahatsızlık geçirmesinin ardından kürsü karartılırken, durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.

Prof Ünüvar: Küçük bir tansiyon düşüklüğü

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık problemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.

Fuat Oktay, kontrollerin ardından tekrar programa katıldı

Kontrolün ardından programa tekrar katılan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.