''Cumhurbaşkanı hekimlerden özür dilerse seviniriz''

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Pınar Saip, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ile TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Candan Yıldız'a hekimlerin taleplerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimler için kullandığı "Giderlerse gitsinler" sözleri ile ilgili düşüncelerini 14 Mart Tıp Bayramı'nda anlattı.

Hekimlerin pandemiyle birlikte sıkıntılarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ''Çok sayıda hekim zaten üzülerek gidiyor. Hiç kimse tıp fakültesi gibi zorlu bir süreci başka bir ülkeye ya da ayrı bir mobbing kaynağı olan özel sektöre gitmek için yapmıyor. Bu söylemdeki en kötü şey 'Para için gidiyorlarmış' cümlesi çok daha inciticiydi bence 'Gidersiniz gidin' cümlesinden. Evet büyük ekonomik sorunları var hekimlerin ama bunu sadece para içinmiş gibi göstermek aslında kamunun bize destek bağını koparmak ve şiddeti haklı hale getirmek. Özür dilenirse çok seviniriz tabii çok iyi olur'' ifadelerini kullandı.

''Savcılara çağrıda bulunuyorum''

Çorum’un Ortaköy ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Taner İşbir'in “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” şeklindeki Instagram paylaşımını değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, ''Talihsiz kelimesi çok az bunun için ama daha da ağır bir şey kullanmak istemiyorum. Bu tam da bizi şiddetle karşı karşıya getiren, bizi hastalarımıza karşı hedef gösteren bir açıklama. Buradan Türkiye'deki bütün savcılara çağrıda bulunuyorum, bu yetki, bu hakkı, bu zat nasıl kendinde görebilir? Susucaklar mı, cumhuriyet savcısı dediğimiz kurum ne işe yarıyor. Bunlar hakkında hiçbir işlem yapmayacaklar mı?'' diye konuştu.

''Memleketim adına utanç duydum''

89 yaşındaki Profesör Erdinç Köksal'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda İstanbul Tabip Odası üyeleri ile beraber Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isterken polisin müdahalesi sonucu yere düştüğü görüntülere ilişkin konuşan Pınar Saip ''Oradaydım, memleketimin adına utanç duydum. Davranışı son derece kınıyorum, ülkemize de hiç yakışmadığını düşünmüyorum. Çevik Kuvvet'in getirilmesi önümüze bariyer gibi çekilmesi, sonuçta bir çelenk bırakacağız ve bir iki söz söyeleyeceğiz, bütün bundan bu kadar ürkülmesinin nedenini anlamış durumda değiliz'' dedi.

''Kaç kez zam haberi verildi, herkes maaşlarımızın arttığını zannetti, bunlar genellikle gerçekleşmedi''

Saip hekimlerin taleplerini ''Şiddet yasasının tabii ki çıkmasını istiyoruz. Malpraktis konusundaki söylemler de fena değil ama bizim taleplerimzin çoğunu maalesef karşılamıyor söylenenler ama en azından bir adım atılmasını olumlu karşılıyoruz. Bu hâlâ 'cek-cak' düzeyinde ilerliyor. 'Yapacağız' derlerse olmaz. Bir an önce bunu hayata geçirmeleri lazım. 15 Aralık'tan önce bir kanun geçti, geçtiği gibi geri döndü. Fiilen hayatımızda hissetmedikçe buna maalesef inanamayacağız. Kaç kez zam haberi verildi, herkes maaşlarımızın arttığını zannetti. Bunlar genellikle gerçekleşmedi'' ifadeleriyle açıkladı.

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