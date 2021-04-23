Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprak kan dökülmemişse vatan olmaz, ben bunu hep şuna benzetiyorum; araziyi, arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik 'Dünyanın en büyük Türk bayrağı'nın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada çocuklara hitap eden Erdoğan, “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizesini söyledi.

Erdoğan, konuşması sırasında "Toprak kan dökülmemişse vatan olmaz" derken, "Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi, arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ Adıgüzel: Milli duyguları bile rant hırsına bürünmüş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu konuşmasını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın ifadelerin tepki göstererek "Milli duyguları bile rant hırsına bürünmüş durumda. Çok yazık!" dedi