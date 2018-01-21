Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne silah yardımını kayıtlarıyla biliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, “Kan dökülmesin' diyorlar, sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur" ifadesini kullandı. "PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayana dek onların işini bitireceğiz. Ve Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, şunlar bu operasyonlardan sonra karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, “Arkamızda ABD var, silah gönderiyor” diyerek siz Türkiye'yle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz" dedi.