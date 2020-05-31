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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

31 Mayıs 2020 10:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla görüşüp taziye verdiği şehit Teğmen Canbert Tatar’ın babası"Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldiği Elazığ'da 27 Mayıs’ta şehit düşen Canbert Tatar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyede Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, şehit babası Çetin Canberk ile telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasına başsağlığı diledi.

Şehit babasına taziye ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah, sabırlar versin. Allah, taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Yavrumuz zaten sevgili peygamberimize bir şehit olarak komşu olacak inşallah. Sizler de böyle bir şehidin ailesi olacaksınız. Böyle bir şehidin annesi, böyle bir şehidin eşi, böyle ailesi bu mutluluğu tabi ebedi alemde yaşama imkanı olacak inşallah. Allah yar yardımcınız olsun, sizlerden razı olsun. Ben de şükranlarımı iletmek istedim"dedi.

Baba Tatar ise, “Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun sayın cumhurbaşkanım. Allah, razı olsun sağ olun var olun. Allah, eksikliğinizi vermesin” şeklinde konuştu.

Ziyarette Bakan Kurum'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ eşlik etti.

(İHA)

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