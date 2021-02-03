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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müzik yok mu' dedi; müzik başladı

03 Şubat 2021 14:36

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Artvin'e hitap ettiği sırada salondan bulunanların isimlerini sayan Erdoğan, o sırada yaşanan sessizlik üzerine "Müzik yok mu ya" dedi. 

Dün de partisinin Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7. Olağan İl Kongre'lerine canlı yayınla bağlanan  Erdoğan, salonda müzikle coşan kitlelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ""Maşallah hasret kalmışız bugünlere" demişti. 

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Recep Tayyip Erdoğan"Müzik yok mu ya"Cumhurbaşkanı ErdoğanAK Parti Genel Merkeziartvin il kongresi

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