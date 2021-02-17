Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri karıştırdı; Adalet Bakanı'nı 'Abdullah Gül' diye takdim etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada takdim sırasında isimleri karıştırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü, 'Abdullah Gül' diye takdim etti.

Kendisine hazırlanan isim listesini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isimleri karıştırdı. Partisinin Ankara İlk Kongresi'nde isimleri takdim ederken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sıra geldiğinde başka bir isim anons etti. Erdoğan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adıyla seslendi.

O anlar kameralara böyle yansıdı.