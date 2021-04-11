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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla alınan patates ve soğanlar İstanbul’a ulaştı: 164 bin aileye dağıtılacak

10 ilçede 164 bin aileye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patatesin ücretsiz dağıtılacağı belirtildi

11 Nisan 2021 19:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İstanbul'a ulaştı. 10 ilçede 164 bin aileye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patatesin ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İstanbul’da belirlediği 10 ilçedeki 164 bin aileye yardım yapılacağı belirtildi.

10 kilo soğan, 20 kilo patates

İstanbul’un Tuzla ilçesine gelen araçlarla ilk sevkiyatlar yapıldı. Niğde ve Nevşehir’den patates yüklenen 10 TIR’dan 4’ünün İstanbul’a ulaştığı, gün içerisinde 4 aracın da geleceği duyuruldu. İhtiyaç sahibi her aileye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates ulaştırılacağı açıklandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, “Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğanı Ramazan’da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” açıklamasında bulunmuştu.

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