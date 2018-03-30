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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçen hafta Macron ile konuştum, baktım garip garip şeyler söylüyor...

30 Mart 2018 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıt vererek "Fransa'nın tavrından üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta Macron ile konuştum. Baktım garip garip konuşuyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. 'SDG ve Türkiye arasında arabulucu rolü üstlenmek istiyoruz' ifadesini kullanmışsa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşar. Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleri ile masaya oturmak gibi bir sorunu var? Siz terör örgütleri ile masaya oturabilirsiniz ama Türkiye terör örgütleri ile mücadelesini Afrin'de oldu gibi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

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