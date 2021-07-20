Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Oğuzhan Asiltürk’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'yi ziyaretinde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün de kendisine eşlik etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun “Geniş katılımlı bir heyetle geldiniz. Bir kişi dikkatleri çekti. Oğuzhan Asiltürk. Buradan almamız gereken bir mesaj var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı dönemde Erbakan Hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde bu Kıbrıs Barış Harekâtında o da üst düzey görev almış siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Beyi kafilemize katalım dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Beyi de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlik ve beraberliği sağlayarak bunları yapalım istedik. Demokratik Sol Parti’nin şu anki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit’in o da şuandaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak. Bundan sonraki süreçte de biz kuzey güney demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türkü diyoruz. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."

TIKLAYIN - Erdoğan, KKTC'den seslendi: Biz kuzey-güney demek istemiyoruz, Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz