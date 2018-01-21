T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 milyon Suriyeliyi topraklarına göndereceğiz

21 Ocak 2018 19:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Afrin'deki 'Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız" diyen Erdoğan, "HDP ve KCK sokağa çağırıyor, kimse çıkmıyor" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerinin devamında "Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede sokağa çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" ifadesini kullandı; harekâtın en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. "İşimiz çok, siz Türkiye'yle baş edemezsiniz" "Bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok. Zira dün akşam malum hava harekatıyla gereken adımlar atıldı, ardından kara harekatı başladı ve şu anda da kara harekatı devam ediyor. Bütün mesele şu. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilen Kürtler ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Ve şu anda attığımız adımlarda şu var, bölücü terör örgütüne yönelik adımları atıyoruz, atacağız. Bu PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayana dek onların işini bitireceğiz. Ve Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, şunlar bu operasyonlardan sonra karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, “Arkamızda ABD var, silah gönderiyor” diyerek siz Türkiye'yle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz" dedi.

ETİKETLER

erdoğancumhurbaşkanı erdoğan3.5 milyon suriyeli3.5 milyon suriyeliyi topraklarına göndereceğiz

Diğer Videolar

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyadan tepki çekti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2020

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklif eden bekçiler var

Güneş'in en net görüntüleri çekildi

Kaftancıoğlu, moto kuryelerle buluştu: Riskli meslek grubuna alınması gerekiyor

Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24