Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 milyon Suriyeliyi topraklarına göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Afrin'deki 'Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız" diyen Erdoğan, "HDP ve KCK sokağa çağırıyor, kimse çıkmıyor" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerinin devamında "Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede sokağa çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" ifadesini kullandı; harekâtın en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. "İşimiz çok, siz Türkiye'yle baş edemezsiniz" "Bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok. Zira dün akşam malum hava harekatıyla gereken adımlar atıldı, ardından kara harekatı başladı ve şu anda da kara harekatı devam ediyor. Bütün mesele şu. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilen Kürtler ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Ve şu anda attığımız adımlarda şu var, bölücü terör örgütüne yönelik adımları atıyoruz, atacağız. Bu PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayana dek onların işini bitireceğiz. Ve Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, şunlar bu operasyonlardan sonra karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, “Arkamızda ABD var, silah gönderiyor” diyerek siz Türkiye'yle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz" dedi.