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Cuma namazının ardından camilerde yağmur duası...

Diyanet'in duyurusunun ardından camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

11 Aralık 2020 13:44

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde yarın camilerde kılınacak Cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı 'yağmur duası' yapılacağını duyurmasının ardından camilerde yağmur duası edildi. 

HaberTürk muhabiri Uzay Kesmen namaza şemsiyeyle gelenlerin olduğunu aktardı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık sorununa karşı cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilmesini kararlaştırmıştı. 

TIKLAYINIZ - Diyanet: Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde 'yağmur duası' edilecek

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