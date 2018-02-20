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Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

20 Şubat 2018 18:44

Çukur dizisinin 17. bölümüne yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri sosyal medyada tepki topladı. Çukur'un son bölümünde, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin hayranlarını kızdırdı. Çukur seyircisi sosyal medyada, dizinin yeni anti kahramanı Emrah'a tepki gösterirken, son bölümde görünmeyen Vartolu nerede sorusu çok konuşuldu. Çukur seyircisi Vartolu yokken Emrah karakterinin ön plana çıkartılmasını eleştirdi. Diziye hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı. Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı. Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

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Çukur&#39;da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

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