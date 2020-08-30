Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.
30 Ağustos 2020 12:45
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.
Haberler.com'da yer alan habere göre Show TV'de ekranlara gelen Çukur'da "Çeto" karakterini canlandıran Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmaya devam edecek.
Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.
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