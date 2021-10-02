Cübbeli Ahmet Hoca: İmam hatiplere kurumsal olarak karşı değiliz; bazıları abdestsiz Kur'an tutulur kafasında

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" sözleri üzerine gelen tepkilere yanıt verdi. Sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Ünlü, "İmam hatiplere kurumsal olarak karşı değiliz" dedi.

"Çarşafla gidip başı açık çıkan var. Kaç kişi telefon etti, bildirdi. Biz imam hatiplere kurumsal olarak karşı değiliz. Kapanmasından taraftar değiliz. Ama madem burada din ilmi hizmeti veriliyor, burada itikat bozukluğuna mahal olamaz." diyen Ünlü, "Ben asla kurumların düşmanı değilim. Göndermeyin demedim. Ama bu bir sallamak için bir sarsmak için, bir kendinize gelin demek için. Ağzımdan öyle çıktı. Bazı kişilerin yaptığı, tümüne mal edilmez. Haklısınız..." ifadelerini kullandı.

Kızı imam hatip lisesine giden bir baba ile yaptığı konuşmayı anlatan Ünlü, "Kız çocuğu adet halinde. Erkek hoca, gelmiş çocuğu zorluyor. Müsait değil anlasana... Okuyacaksın... Bağırıyor çocuğa... Ya ben adet halindeyim demek zorunda kalıyor, yüzü kıpkırmızı olmuş, ağlayarak çıkmış sınıftan" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - 'Cübbeli Ahmet' : Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin