'Cübbeli Ahmet' : Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin

"Cübbeli Ahmet Hoca" ismi ile bilenen Ahmet Mahmut Ünlü, “Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan Ünlü, "Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor, Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca...” ifadesini kullandı.

“Bu cinayet hakikaten sır olarak kaldı” Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk yayınında tarikat cinayetleriyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü, Ahmet Hakan'ın İsmailağa içerisindeki veliaht cinayetleri ile ilgili sorusunu yanıtladı. Hızır Ali Muratoğlu suikastından önce cami cemaatine dair bazı şüphelerin kendilerine geldiğini söyleyen Ünlü, Muratoğlu’nu öldüren katilin de bilerek iz bırakmamak için cami içerisinde öldürüldüğünü belirtti. Ünlü, gazeteci Fethi Yılmaz’ın tarikat cinayetleriyle ilgili kitabı 'Katli Vacip'e atıf yaparak “Bu cinayet hakikaten sır olarak kaldı” ifadelerini kullandı." Ahmet Mahmut Ünlü konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tarikat içi cinayetin bir sebebi mucibi yok. Çünkü Hızır efendi için veliaht meselesi yoktu çünkü Mahmut (Ustaosmanoğlu) Efendi gençti. Ve hala da yaşıyor. Dolayısıyla bir rekabet yoktu. Neden rekabet yoktu. Çünkü Hızır Efendi dendiği zaman ben kabul etmeyecek miydim? Bayram hoca kabul etmeyecek miydi? Dolayısıyla Hızır efendide ittifak vardı. Hiçbir muhalifi yoktu. Bayram Efendi de veliahtlık söz konusu değildi. Tarikat, zikir dersi öğretmiyordu. Sadece ilim, ders okutuyordu.