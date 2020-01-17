'Cübbeli Ahmet Hoca': İmam hatipler ve ilahiyat fakülteleri yetersiz hatta zararlı; oradan ateist ve deistler çıkmaya başladı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayında imam hatipleri ve ilahiyat fakültelerini eleştirdi. Ünlü, “Şu anki imam hatipler, ilahiyatlar yetersiz hatta zararlı; oradan ateist ve deistler de çıkmaya başladı" dedi.

Habertürk’te Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Cübbeli Ahmet ismi ile bilenen Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteciler Saygı Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı.

Siyaset-tarikat ilişkileri ve Diyanet’in din öğretimi ve fetvalarına ilişkin soruları yanıtlayan Ünlü, katıldığı canlı yayında imam hatipleri ve ilahiyat fakültelerini de eleştirdi.

Cübbeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsmailağa Cemaati'ne yaptığı ziyarete dair de açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin siyasi bir bağlamının olmadığını ifade eden Ünlü, ” Tayyip Bey bazı insanların konuşma şekillerinin, zarar verdiğini veya sivri olduğu gibi konularda şey yapmış olabilir. Tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu. Ünlü şunları söyledi:

"Eski günler, sağlık durumu konuşulmuş. Böyle gelişen olaylar. Bu bir ailevi bir muhabbet. Hocaefendinin sağlığını sormuş, Tayyip Bey çok sosyal. Herkesin ailesinden çok tanıdıkları var. Bunların hepsine o arada telefon ediliyor… Ona selam buna kelam. Siyasi bir şey asla konuşulmamış.

Ziyareti, seçimin erken olduğu işareti diyenler bile oldu. (Yeni partilerin açıklamalarına yönelik) Tayyip Bey bazı insanların konuşma şekillerinin, zarar verdiğini veya sivri olduğu gibi konularda şey yapmış olabilir. Tahmin ediyorum. Toplum gerilmesin, konuşulurken müstahsil bir yol izlensin bu gibi şeyler olabilir. Yani bunları tahmin ediyorum. Bilgim yok.”

Saygı Öztürk'ün İsmailağa Cemaati ve siyaset ilgisine ilişkin sorduğu soruya ise Ünlü, "Cemaatimizin siyasetle ilgisi yok demedim, talebi yok dedim. Talebi olmadıktan sonra gelenle gidenle görüşmeyecek mi? Akın akın siyasetçi geliyor, Mahmut Efendi ret mi edecek?" ifadelerini kullandı.

"Şu anki imam hatipler ve ilahiyat fakülteleriyle sorunluyuz"

Cemaatin okul faaliyeti olmadığını belirten Cübbeli, “Bir talebimiz yok. Hastane, yurt faaliyetimiz yok. Talebe ilahiyatta okuyor, ona yurt açalım da bizde yatsın, kalksın demiyoruz. Mektepçiliğe zıtız” dedi.

İmam hatip ve ilahiyat fakülteleriyle şu anda sorunlu olduklarını anlatan Cübbeli gerekçelerini şu ifadeleri kullandı:

“Temel sorun benim yaptığım reddiyeler. Kader inkar ediliyor. Amentü, FETÖ zamanında üçe indirilmiş. Biz de diyoruz ki, ‘mühendisliğe, tıbba git’ diyoruz. İlahiyatlar şu anda Mısır ekolünden, reformist ekolden etkilenmiş. Osmanlı’dan gelen Maturidi-Hanefi çizgi korunmuyor. Din eğitiminde imam hatip ve ilahiyatlar yetersiz hatta şu anda biraz zararlı, çünkü deist, ateist çıkmaya başladı."

Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Sigara haramdır” sözlerine yanıt verdi

Sigaranın haram değil mekruh olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, “Hiçbir içtihatla haram, helal tespit edilemez. Helal ve haram apaçıktır. Aralarda şüpheliler vardır. Bunu şüpheli kategorisine sokarsın. Haram, helal Allah ve resulünün buyurduklarıyla sınırlıdır” dedi.