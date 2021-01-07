'Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hulki Cevizoğlu'nun sözlerine yanıt: "Bana yapılan bir bühtandır"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü , Hulki Cevizoğlu 'nun "Cübbeli Ahmet Hoca’nın namaz kıldığı caminin imamı herhalde kendi tarikatından birisi" sözlerine "Bu bana yapılan bir bühtandır" şeklinde yanıt verdi.

Hulki Cevizoğlu CNN Türk'te katıldığı programda “Bugün camilere imam ataması yapılırken pek çok yanlış yapılıyor. O bölgenin veya o camide namaz kılan cemaatin dini inanç gruplarının isteklerine dikkat ediliyor. Ya onu da kaldıracaksınız ya da filanca grubun camisi diyeceksiniz. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca’nın namaz kıldığı caminin imamı kendi tarikatından birisi” ifadelerini kullandı.

"Hangi cemaatten olduğunu sormam"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü ise Cevizoğlu’nun bu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Ünlü, iddiaları yalanlayarak "Bu bana yapılan bir bühtandır" ifadelerini kullandı.

Ünlü, “Ben hangi vesileyle bir camiye rastlasam, orada bulunan imamın kimliğini, hangi cemaatten olduğunu hiç sorma lüzumu hissetmeden o imama iktidâ ederim” dedi.

"Vehhabî olduğunu bildiğimiz imamların arkasında dahi namaz kılmaktayız"

Sözlerini örneklerle destekleyen Ünlü, “Nitekim cuma namazlarını Acarkent’in camisinde kılmaktayım ki imam efendi İsmet Acar Beyefendi’nin tensibiyle aydın kişiliğinden dolayı tercih edilmiş bir hocadır” ifadelerini kullandı. “Ehli sünnet olarak sakallı-sakalsız demeden, pantollu-şalvarlı ayrımı yapmadan, sadece Müslüman olma kaydıyla her imama uyar ve Müslümanların cemaatini bölmeyiz” diyen Ünlü, “Hatta Suudi Arabistan'da Vehhabî olduğunu bildiğimiz Mekke ve Medine imamlarının arkasında dahî cemaatle namaz kılmaktayız ki bunun binlerce şahidi bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ünlü, Hulki Cevizoğlu’nun tahminle değil, bilgi üzerine konuşmasını beklediklerini ifade ederek “İnşaallah bundan sonra daha dikkatli davranır ve ilim üzerine konuşur” dedi.