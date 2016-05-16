Cübbeli Ahmet Hoca "Dinsiz-donsuz" benzetmesi yaptığı Egemen Bağış'tan helallik istedi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hafız Bahattin Gürbüzler'in cenaze törenine katılan eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan üstü kapalı olarak helallik istedi. 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde internete sızdırılan ve Egemen Bağış'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydındaki "Bakara-makara" sözlerini ağır ifadelerle eleştirmişti. Cübbeli Ahmet, Bağış için "Ne adamlara kaldık, ne işlere kaldık! Ne belalara kaldık! Müslümanlardan faydalanmak için dinsizi, donsuzu girmiş aramıza. Biz Müslümanlar niye uyanık olmuyoruz? Niye adamın sicilini araştırmıyoruz?" ifadelerini kullanmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca, Egemen Bağış'ın da hazır bulunduğu cenaze töreninde "Zaman zaman birbirimizin hakkında konuşuyoruz, hatalar yapabiliyoruz. Cümleniz hakkınızı helal edin" diye seslendi. Bu sırada Egemen Bağış da kafasını sallayarak "Helal olsun" karşılığını verdi.