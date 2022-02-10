Covid diplomasisi; hastalıkta ve sağlıkta normalleşme sinyalleri

Koronavirüsün hayatımızın bir parçası olması sonrası herhangi bir dünya liderinin virüs kapmasını takip eden geçmiş olsun mesajları da "Covid-19 diplomasisi" diye bir süreci ortaya çıkardı. Bu sebeple bir dünya liderinin Koronavirüs kapmasının tüm dünyaya duyurulması bununla ilgili yapılan telefon görüşmeleri diplomasinin bir alanı haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Koronavirüse yakalanması sonrası birçok liderden Erdoğan'a telefon geldi. Normalleşme süreci devam eden Birleşik Arap Emirliklerinden gelen telefon, Rus lider Putin'in gönderdiği telgraf bunlar arasında dikkat çekenlerdi. Ancak bu geçmiş olsun mesajları içerisinde en önemlisi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Erdoğan'ı aramasıydı. İsrail ile yürütülen yumaşama havası bu hareket ile biraz daha ivmelenmiş ve sıcaklaşmış oldu.

T24 Diplomasi Analisti Barçın Yinanç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid olmasından diplomatik bağlamda bir takım pozitif sonuçlar çıkarken benzer şekilde bazı olumsuzluklar da ne yazık ki yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası basında olumsuz bazı yorumlarla yer aldı. Erdoğan'ın Covid olması sonrası sempati içermeyen bazı mesajların paylaşılması üzerine bir takım tutuklamalar gerçekleşti. Bu tutuklamalar uluslararası basında yine cumhurbaşkanına hakaret sebebiyle çok sayıda tutukluluk olduğu izlenimini yarattı." dedi.

Türkiye, son zamanlarda kültürel miraslar tartışmalı konularla gündeme geliyor. Sümela Manastırı'nda çekilen bir tanıtım filmi tartışma yarattı. Tanıtım filminde bir DJ müzik çaldı ve dansçılar dans etti. Atina yönetimi buna kültürel dini bir alana yapılan saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yinanç konu hakkında şu sözleri söyledi, "Bu hafta buna benzer çok konular vardı. İBB, İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye'de yapmış olduğu bina konusunda bir tartışma yaşadık. Ancak sonrasında anladığımız kadarıyla ilim vakfı geri adım attı. Bu konu dışında bir başka mesele de , Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak, UNESCO özellikle Türkiye'den kültürel değerlerin ne kadar korunduğuna dair 1 Şubat itibariyle bir değerlendirme rapor istemişti."

Metin Kaan Kurtuluş, "UNESCO'nun yaptığı açıklamada bu raporun sunulduğunu, değerlendirmeye alındığını ve değerlendirme sonrası 19 Haziran ile 30 Haziran arası yapılacak komitede değerlendirilerek raporun yayınlanacağını aktardı."