Covid-19'dan hayatını kaybeden bir doktorun hikayesi; emeklik dilekçesi imzalandığı gün ölüm haberi geldi

Türkiye’de son sekiz günde 13 sağlık çalışanı hayatını yitirdi. Pandemiyle mücadele sürerken doktordan, hemşireye, laborantlardan ambulans şoförlerine kadar birçok sağlık çalışanı, meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Biyolog Ali Uçur da, emekli olmasına altı gün kala, 11 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

Pandemiyle mücadele sürerken doktordan, hemşireye, laborantlardan ambulans şoförlerine kadar birçok sağlık çalışanı, meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ndeki mesai arkadaşları, 35 yılını Tıbbi Genetik bölümünde geçiren Ali Uçur’un, emekli olmasını bile istemiyordu. Ancak 80 yaşındaki babasına bakmak için emeklilik başvurusunda bulunan Uçur’un dilekçesinin fakülte dekanı tarafından imzalandığı gün ölüm haberi geldi.

Kaynak: DW Türkçe