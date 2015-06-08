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Çöpçüler Kralı'ndan: Gazetede çok haber var, hükümet düşürülmüş!

08 Haziran 2015 17:31

Yeni dönemde görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına giden Türkiye, AKP'nin 13 yıllık tek başına iktidar dönemine son vererek 7 Haziran seçiminde koalisyon dedi. Seçim sonuçları sonrası Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden bir sahne sosyal medyada dolaşıma sokularak hükümete gönderme yapıldı. Filmde gazete dağıtan bir çocuğa "haberler nasıl" diye soran Kemal Sunal, "Çok haber var, hükümet düşürülmüş" cevabını alıyor. "Yok ya! hayret" diye karşılık veren Kemal Sunal, "Kim gelecek başa" diye soruyor.

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