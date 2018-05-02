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Çöp konteynerlerini devirip ateşe veren gruba polis müdahalesi

02 Mayıs 2018 14:02

Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ekiplerinin gazlı müdahalesiyle grup kaçtı. TOMA'nın müdahalesiyle yanan ateş söndürülüp yol tekrar trafiğe açıldı. Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta saat 21.30 sıralarında bir grup, çöp konteynerlerini devirip ateşe verdi. Grup ardından, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bildirilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Grup gazlı müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı. Olay yerine gelen TOMA ise, yanan çöp konteynerlerini söndürüp kapalı olan yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı.

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