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Çöp kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 14:45

Adana'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Döne Duman, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Döne Duman, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Trafik ışığında bekleyen çöp kamyonu hareket aniden edince, yaşlı kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından götüntülendi. Kazanın ardından kamyon şoförü, aracını bırakıp polis merkezine sığındı. Olay yerine gelen polis, trafiğin kilitlenmesine neden olan cenazeyi kaldırıma taşıdı. Döne Duman'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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