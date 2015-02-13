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Collina, baklavasına oynanan halı saha maçını yönetirse...

13 Şubat 2015 16:19

İtalyanların Efsane Hakemi Pierluigi Collina, Şampiyonlar Ligi'nin Resmi Sponsoru MasterCard'ın Reklam Çekimi İçin İstanbul'a Geldi ve Halı Saha Maçı Yönetti. Şampiyonlar Ligi’nin sponsorlarından MasterCard, İstanbul’daki 12 futbolsevere ömürleri boyunca unutamayacağı büyük bir sürpriz yaptı. Sıradan bir halı saha maçına hazırlanan 12 Türk, Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla şaşırıyor. Ardından çocukların gelmesiyle işler resmileşiyor. Sonra taraftarlar beliriyor ve son olarak da İtalyan hakem Pierluigi Collina ortaya çıkınca olanlar oluyor.

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