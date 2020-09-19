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Çöken balkon yoldan geçenlerin üzerine düştü

19 Eylül 2020 09:31

Rusya’nın Korsakov şehrine bağlı Sahalin kasabasında 2 kadın kaldırımda yürürken bir binanın 3. katında bulunan balkon çökerek kadınların üzerine düştü. Çevrede yaşayanlar kadınların üzerindeki molozları kaldırarak, ilk yardımı yaptı.

Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının iyiye gittiği ve yaralanma şiddetinin orta düzeyde olduğu öğrenildi.

Balkonu kopan binanın eski bir bina olduğu ve güvenlik açısından binanın altından geçen kaldırımın yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. 

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rusyaÇöken balkon yoldan geçenlerin üzerine düştüKorsakov şehriSahalin kasabası

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