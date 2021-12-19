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'Çok acemiyim' yazısıyla İstanbul caddelerinde dolaşıyordu, park halindeki araca çarptı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

19 Aralık 2021 12:48

İstanbul Sultangazi'de, otomobilinin arkasına 'Çok acemiyim' yazısı asan sürücü park halindeki bir araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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