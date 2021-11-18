Çocukların dansı sosyal medyada viral olmuştu: Şarkıcı Sefo o okulda konser verecek

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısıyla dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından o okulda konser yapmak için izin isteyen şarkıcı Sefo'ya olumlu yanıt geldi.
Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda matematik öğretmenliği yapan Twitter kullanıcısı 'Şerife', okulun bahçesinde şarkıcı Sefo'nun bu şarkısını dinleyip hep bir ağızdan söyleyen miniklerin görüntüsünü kaydederek "Bizim okulda çocuk olmak böyle güzelleşiyor" notuyla paylaşıp, Sefo'yu etiketledi.
Eğlence için açılan şarkıya öğrenciler hep bir ağızdan eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Öğrencilerin o coşkulu anları ise sosyal medyada gündem oldu.