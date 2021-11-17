Okulda viral olan görüntüler sonrası şarkıcı Sefo konser için izin istedi; Küçükçekmece Belediyesi'nden yanıt geldi

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 3 milyondan fazla kişinin izlediği video sonrası Sefo, konser için izin istedi. Ünlü rapçiye Küçükçekmece Belediyesi'nden yanıt geldi.

Twitter'dan "Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.

Edis: Hadi kalk gidiyoruz



Sefo'nun paylaşımının ardından aynı okulda çalan 'Martılar' şarkısıyla dans eden öğrencilere Edis de kayıtsız kalmadı. Sefo'nun '10 numara ortam' paylaşımına göndermede bulunan ünlü popçu, "11 numara ortam" mesajıyla görüntüleri yayınladı. Sefo'nun 'Şurada bir Edis&Sefo konseri' yorumuna Edis, 'Hadi kalk gidiyoruz' yanıtını verdi.