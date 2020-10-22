Çocukları dünyaya gelen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 'Hastanede bir katın kapatıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Çocukları Lalin İmirzalıoğlu dün gece dünyaya gelen oyuncu Sinem Kobal ve Kenan imirzalıoğlu çifti, hastaneden ayrıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Hastanede bir katın tamamen kapatılması" iddiasıyla ilgili "Bunların aslı, astarı yok. Hastane nasıl tedbirler aldıysa ona uyduk. Zaten aileden iki üç kişi vardı. Çıkan şeyler manasız ve anlamsız" dedi.

TV100'ün görüntülerine göre, muhabirin "Heyecan var mı Kenan Bey" sorusuna İmirzalıoğlu, "Valla hepinizi daha farklı görüyorum, hepiniz çok tatlı geliyorsunuz. Gerçekten çok mutluyuz. Herkese nasip olur inşallah" yorumunda bulundu.

Sinem Kobal da gazetecilere teşekkür ederek "Sağlığı yerinde dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız" diye konuştu.

Suda dünyaya gelen Lalin Bebek ile ilgili, "Doğuma girdininiz mi sizde?" sorusuna İmirzalıoğlu, "Evet, her anında Sinem'in yanındaydım. Çok güzel duygular" ifadesini kullandı.

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