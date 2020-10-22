T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocukları dünyaya gelen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 'Hastanede bir katın kapatıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

İmirzalıoğlu, "Hastanede bir katın komple kapatılması" iddiasıyla ilgili de "Bunların aslı, astarı yok" dedi

22 Ekim 2020 14:19

Çocukları Lalin İmirzalıoğlu dün gece dünyaya gelen oyuncu Sinem Kobal ve Kenan imirzalıoğlu çifti, hastaneden ayrıldı. 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Hastanede bir katın tamamen kapatılması" iddiasıyla ilgili "Bunların aslı, astarı yok. Hastane nasıl tedbirler aldıysa ona uyduk. Zaten aileden iki üç kişi vardı. Çıkan şeyler manasız ve anlamsız" dedi. 

TV100'ün görüntülerine göre, muhabirin "Heyecan var mı Kenan Bey" sorusuna İmirzalıoğlu, "Valla hepinizi daha farklı görüyorum, hepiniz çok tatlı geliyorsunuz. Gerçekten çok mutluyuz. Herkese nasip olur inşallah" yorumunda bulundu. 

Sinem Kobal da gazetecilere teşekkür ederek "Sağlığı yerinde dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız" diye konuştu. 

Suda dünyaya gelen Lalin Bebek ile ilgili, "Doğuma girdininiz mi sizde?" sorusuna İmirzalıoğlu, "Evet, her anında Sinem'in yanındaydım. Çok güzel duygular" ifadesini kullandı. 

TIKLAYINIZ - Sinem Kobal doğum yaptı

ETİKETLER

oyuncusinem kobalkenan imirzalıoğluçifthastaneayrıldıdoğumlalinbebek

Diğer Videolar

İşte yıkım haberleriyle gündemde olan Rexx Sineması'nın tarihi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2020

İstanbul Tabip Odası hayatını kaybeden sağlıkçıları andı: Tam kapanma şart

Cüneyt Özdemir: Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı geçtim; CHP'nin bile Cumhurbaşkanı adayı olmaz, olamaz

'Miss Tayland'da yarışmacılar poz verirken asma köprü böyle çöktü

Eski sevgilisinin canlı yayınına katılan modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan özür paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şevval Şahin: Bazı yorumlara bakıyorum, 'Baban bunları görüyor mu?': Sana...

Sokakta bir kişinin ağlayarak borç para istediği anlar böyle görüntülendi:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Erdoğan’ın konser salonu açılışındaki konuşma metnini kim yazdıysa "Komplo mu...

El-Kaide'den yargılanan Halis Bayancuk'tan Cübbeli Ahmet'e: "Kendine bir irin çukuru...

Survivor'a sürpriz isim katılıyor...

Mansur Yavaş: Ankara'yı sıfır lira borçlandırdım; Gökçek döneminden 3 katrilyonluk...

İçişleri Bakanlığı’ndan lokantaların paket servisi saatlerine düzenleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şevval Şahin: Bazı yorumlara bakıyorum, 'Baban bunları görüyor mu?': Sana...

Sokakta bir kişinin ağlayarak borç para istediği anlar böyle görüntülendi:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24