Çocuklar için ücretsiz dersler veren 'Fatih Dayanışması': Dayanışma güçlendirir

'Başka bir mahalle mümkün' sloganıyla İstanbul Fatih'te yola çıkan 'Fatih Dayanışması' derneği, 20 Ocak'ta açtığı dersliklerde Türkçe, matematik, felsefe ve İngilizce eğitimi veriyor.

Fatih Dayanışması bugün (23 Ocak) çocuklara verilen İngilizce dersinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımına," İngilizce öğreniyoruz, güçleniyoruz. Biz Fatih’te İngilizce 4 kelime öğrendik: ‘Solidarity makes us strong’ (Dayanışma bizi güçlü kılar)" notunu düştü.

Dernek, ücretsiz dersler vermeye başlayacağını 4 Ocak'ta resmî Facebook ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş, paylaşımında"Mahallemizin çocuklarına pahalı, paralı ve rekabeti öğütleyen dersler yerine nitelikli, kolektif çalışmayı ve dayanışmayı anlatan ücretsiz dersler vermeye başlıyoruz" demişti.